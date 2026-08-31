Чи є шанси в України отримати ліцензію на виробництво перехоплювачів для Patriot - думки експертів

На тлі продовження ударів РФ по мирних містах Україна продовжує шукати варіанти отримати від західних партнерів перехоплювачі до систем Patriot.

У липні під час саміту НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп запропонував президенту України Володимиру Зеленському ліцензії для виробництва перехоплювачів для українських виробників. Однак після їхньої зустрічі у Білому домі в кінці липня Трамп заявив, що США "не погодились на це", а лише "говорили", адже "важко віддавати такі технології".

Хоча на офіційному рівні посадовці не підтверджують просування процесу щодо отримання ліцензій для України, оглядачі кажуть про переваги й виклики у наданні такого дозволу у далекій перспективі.

"Я думаю, це б задовольнило кілька інтересів. Це б допомогло Україні отримати доступ до самих ракетних систем Patriot. Це б збільшило глобальні постачання на тлі дефіциту", - сказав в інтерв'ю Голосу Америки Курт Волкер, колишній спецпредставник США з питань України.

Треба подумати про те, де буде виробництво, бо одразу після будівництва заводу він може стати мішенню для Росії

Він вважає, що це було б вигідно й американським компаніям, однак процес не буде простим, зокрема із передачею технологій.

"Ми повинні вирішити, які саме системи. Треба подумати про те, де буде виробництво, бо одразу після будівництва заводу він може стати мішенню для Росії, - каже Волкер. - Тож чи робити це в третій країні, такій як, наприклад, Польща? Тож усі ці деталі та ускладнення не були продумані, коли президент Трамп вперше порушив це питання".

Довгострокове рішення

Полковник США у відставці і президент дослідницького центру Delphi Global Роберт Гамільтон нагадує, що рішення ліцензувати виробництво Patriot іншій країні – це значною мірою політичне рішення, й зараз лише три країни у світі мають ліцензію на виробництво Patriot: США, Німеччина та Японія.

Японія була першою країною, яка підписала ліцензійну угоду на виробництво ракет Patriot PAC-2 у 1985 році, у 2005 році США надали Токіо ліцензію на виробництво більш технологічних PAC-3. Наприкінці 2025 року повідомлялося, що Японія почала постачати PAC-3 місцевого виробництва до США, щоб допомогти поповнити запаси Пентагону після передачі Україні.

Що стосується Німеччини, то контракт на будівництво заводу з виробництва ракет було оголошено у 2022 році, і очікується, що він відкриється у вересні, а поставки можуть розпочнуться на початку наступного року. AP повідомляє, що першими ракети мають отримати країни, які вже розмістили замовлення, включаючи Німеччину, Нідерланди, Румунію та Іспанію.

Перед Україною - "довгий шлях, щоб формалізувати ці" зусилля, "але є потужні, добре підкріплені ресурсами зусилля та зобов'язання виконати мету президента щодо розробки плану", – розповів журналістам Майкл Каденацці, призначений помічником міністра війни з питань політики промислової бази (Assistant Secretary of War for Industrial Base Policy), 22 липня під час авіашоу у Фарнборо.

Виклики ланцюга постачань

Надання Україні ліцензії на виробництво перехоплювачів Patriot вимагатиме подолання складних бюрократичних, технічних та безпекових перешкод, які контролюватимуть уряд США та оборонні підрядники, оскільки країні потрібно буде отримати розробки, технічну підтримку та доступ до компонентів.

Каденацці також сказав, що "існує обмежена кількість інженерів, які знають, як це робити, існує обмежена кількість відповідних складових".

Гамільтон також зауважує, що "навіть якщо ліцензію буде видано, існують проблеми з ланцюгом поставок, які означають, що виробництво Patriot не може бути швидко розширено за одну ніч". Він додає, що США планують збільшити щорічне виробництво ракет Patriot з 600 до 2000 на рік, але цей план розрахований на сім років.

"Два критично важливі компоненти в будь-якій з цих далекобійних високоточних ракет, таких як у Patriot, - це рідкісноземельні мінерали, які входять до складу самонавідної головки, тобто це технологія наведення, яка фактично дозволяє ракеті досягти цілі, а також хімічні речовини, які входять до складу твердого ракетного палива, це вимагає певного хімічного процесу", - пояснює Гамільтон.

Ексвійськовий США і експерт Гудзонівського інституту Браян Кларк також розповідає, що найбільшим викликом є дефіцит компонентів, що постачаються спеціалізованими виробниками та виготовляються лише для Patriot: "є різноманітні сервоприводи, які керують крилами, є комп'ютер наведення, який контролює, куди летить ракета".

"Україна може створити завод, який збиратиме перехоплювачі PAC-3, але їх збиратимуть із деталей, які мають бути придбані звідкись. І ці три комплекти включають системи наведення від Boeing, ракетні двигуни від різних компаній, включаючи L3Harris, але також з'являються нові компанії, які будують ракетні двигуни", - додає Кларк.

Можливо, вдасться творчо підійти до закупівель і знайти альтернативних постачальників у ланцюгу поставок серед європейських виробників, припускає Джордж Баррос, директор з інновацій Інституту дослідження війни у Вашингтоні. "Але загалом, коли ми говоримо про американські системи, вони спираються на той самий американський ланцюг поставок", - додає він.

Але деякі експерти, як Волкер, вважають, що чимало проблем можна вирішити. "Я думаю, що виробництво зможе рухатися швидше, ніж багато хто думає, тому що Україна вже виробляє ракети, і вони вже мають ноу-хау, і вони, визначили пріоритети в цьому порівняно з тим, як це робиться в США", - сказав ексдипломат.

Позиція оборонної галузі США

Іще одна проблема, кажуть оглядачі, що проти дозволу виробляти перехоплювачі Patriot в Україні можуть виступати приватні оборонні компанії США.

"Американські компанії часто ліцензували виробництво зброї іншим країнам, але умови завжди полягали в тому, що вони не можуть експортувати свою продукцію, оскільки компанії не хочуть створювати конкурентів на міжнародному ринку", - зауважує полковник США у відставці Марк Кансіан, експерт аналітичного центру CSIS.

"Але для України це означає, що якщо вона будує завод, вона повинна використовувати всі перехоплювачі Patriot, які випускаються на цьому заводі. Ви не можете продати їх іншим країнам, щоб виправдати вартість заводу", - відзначає Кансіан.

Ми готові підтримати шлях вперед для України

Раніше The Atlantic повідомляв, що американські компанії Raytheon і Lockheed Martin нібито занепокоєні, що можливе ліцензування виробництва перехоплювачів для Patriot для України може створити конкуренцію їхньому бізнесу, адже українські фахівці буцімто зможуть удосконалити і здешевити ракети. Офіційно свій опір цій ідеї вони пояснюють ризиком викрадення інтелектуальної власності, пише видання.

Українська Служба Голосу Америки звернулась по коментарі до обох компаній. У відповідь пресслужба Lockheed Martin заявила в електронному листі: "Lockheed Martin є відданим партнером у сфері безпеки для Сполучених Штатів, України та наших союзників по НАТО. Ми готові підтримати шлях вперед для України. Питання щодо міжурядових переговорів слід спрямовувати до відповідних органів".

У Raytheon на запит не відповіли. Наприкінці липня Том Лаліберті, президент Raytheon з питань наземних та протиповітряних систем оборони, під час авіашоу у Фарнборо сказав, що компанія вивчає це питання.

"Цей процес щойно розпочався", – заявив він журналістам. - І ми, звичайно, будемо керуватися вказівками уряда Сполучених Штатів”.

У статті були використані інтерв'ю, записані Юлією Ярмоленко і Наталею Леоновою