Президент Трамп заявив, що США відреагують на ракетний удар Ірану

Президент Дональд Трамп пообіцяв, що Сполучені Штати відреагують на нічні ракетні удари Ірану по американських базах у Йорданії, які відбулися після того, як американські військові в неділю поцілили іранських ракетних установках на острові Ларак.

"Ми збираємося завдати їм сильного удару. Відповідь буде", – сказав Трамп Fox News у телефонному інтерв'ю в понеділок.

У своєму пості на Truth Social рано в понеділок президент Трамп також закликав до суду над іранськими лідерами за воєнні злочини, за нібито вбивство понад сто тисяч протестувальників. "Їх мають судити за воєнні злочини проти людяності!" – сказав він.

Масштабні антиурядові протести, значною мірою спричинені економічною кризою, що спалахнула в Ірані наприкінці минулого року, досягли свого піку на початку цього року і з того часу продовжуються спорадично.

Трамп також назвав Іран "офіційно нацією, яка не відбулася" (ред. - failed nation) та вказав на труднощі країни під військовим та економічним тиском США.

"ВІН МЕРТВИЙ! У них немає ВМС, у них немає ВПС, у них немає валюти, вони не платять своїм солдатам чи поліції. Інфляція становить 300%, а їхнє керівництво перебуває у повному безладі та нездатне належним чином представляти країну", – написав він у дописі.

Американські військові завдали удару по іранських ракетних установках поблизу Ормузької протоки, а Іран відповів ракетами та безпілотником, випущеними по території Об’єднаних Арабських Еміратів та Йорданії, очевидно, спрямованими на військові об’єкти США, що стало першою такою ескалацією за місяць.

Центральне командування США (CENTCOM), яке відповідає за Близький Схід, заявило, що удари американських військ у неділю були "обмеженими, точними діями проти сил мінування Корпусу вартових Ісламської революції, які становлять безпосередню загрозу в Ормузькій протоці".

CENTOM заявило, що удар, який, за словами Ірану, відбувся по острову Ларак, був здійснений з метою перешкодити Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) встановити міни в протоці.

У дописі на X, CENTCOM заперечило заяву Корпусу вартових ісламської революції Ірану про те, що удари США були рівносильні "акту агресії".

"По суті, Іран створив загрозу, а американські військові ліквідували її, щоб захистити цивільних моряків, комерційне судноплавство та вільний потік світової торгівлі", – заявило CENTCOM.

Після удару США Іран розпочав атаки на території Йорданії та ОАЕ.

Йорданія повідомила, що системи протиповітряної оборони країни перехопили вісім ракет, які увійшли в її повітряний простір рано вранці в понеділок.

Міністерство оборони ОАЕ у своїй заяві підтвердило, що їхня протиповітряна оборона перехопила безпілотник над її територіальними водами, і засудило атаку як "небезпечну ескалацію".

ОАЕ засудили "кричуще порушення" свого суверенітету та заявили, що атака становить пряму загрозу безпеці їхніх громадян та мешканців.

"ОАЕ наголосили, що не потерплять жодної загрози своїй безпеці та суверенітету за жодних обставин, і що залишають за собою повне та законне право на відповідь", – йдеться у заяві.

Міністерство закордонних справ Ірану у своїй заяві засудило те, що воно назвало "військовою агресією" США на острові Ларак, яка, за його словами, призвела до жертв та пошкодження державної та приватної власності.

Іран заявив, що відповів "оборонними ударами" по військових базах США, розташованих в Йорданії, та пригрозив відповісти на майбутні напади на свою територію.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив у понеділок, що його країна все ще шукає переговорного вирішення свого конфлікту зі США, повідомляють державні ЗМІ.

Пезешкіан зробив цей коментар, спілкуючись з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді в кулуарах регіональної зустрічі з питань безпеки в Киргизстані, та звинуватив США у невиконанні своїх зобов'язань за минулими угодами, повідомляє напівофіційне новинне агентство Ірану Tasnim.