Президент Трамп: Іран нездатний платити власним військовим

Через день після того, як США оголосили глобальний "економічний наступ" проти Ірану, президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран неспроможний платити своїм військовим, і водночас вбиває протестувальників. У дописі в Truth Social зранку у вівторок Трамп назвав ситуацію "гуманітарною кризою".

Коментар президента стосувався дій Ірану проти масових протестів, які відбулися раніше цього року. Трамп неодноразово звинувачував Іран у вбивстві понад 52 000 людей впродовж чотирьох місяців, стверджуючи, що Тегеран виплачує компенсації їхнім родинам.

Тим часом з регіону надходять повідомлення про нові атаки на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці. За повідомленнями компанії морської торгової розвідки, трафік минулого тижня дещо зріс, попри ризики.

Міністерство фінансів США в понеділок розпочало масштабну глобальну економічну кампанію, спрямовану, за їхніми словами, на ізоляцію Ірану. Міністр фінансів Скотт Бессент закликав торговельних партнерів Тегерана перекрити фінансову підтримку режиму, або відчути наслідки.

До цих дій адміністрація вдалася після заяв президента Трампа, що США не планують жодних переговорів з Іраном. За його словами, військові США контролюють Ормузьку протоку і планують утримувати контроль над нею.

Британська організація морської безпеки повідомила про нову атаку на комерційне судно в протоці у понеділок. У попередженні UKMTO (Морські торговельні операції Сполученого Королівства) ідеться, що нафтовий танкер зазнав удару невідомим снарядом, що пошкодило машинне відділення та вивело судно з ладу.

За даними на цю мить, екіпаж – у безпеці, а вплив на довкілля на момент публікації повідомлення залишається невідомим.

Водночас, компанія морської торгової розвідки Kpler повідомляє про те, що трафік через протоку минулого тижня зріс, але дані не відображають посилення ризиків. За словами Kpler, загальна кількість суден, що перетнули протоку, зросла, проте менше суден перевозили вантаж, і більше – перебували під санкціями.

Катар у вівторок заявив, що ситуація в протоці має повернутися до стану, який існував до кризи, і повторно підтвердив підтримку дипломатичного врегулювання.

"Для держави Катар важливим є повернення судноплавства до нормального стану в Ормузькій протоці, відновлення експорту, забезпечення глобальної енергетичної безпеки, забезпечення глобальної продовольчої безпеки та гарантування безпеки ланцюгів постачання", — заявив речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі журналістам.

"Звісно, це вимагає дипломатичного рішення, яке завершиться позитивним результатом для регіону загалом і для всіх народів регіону, включно, звісно, з іранським народом", — сказав він.

Відповідаючи на запитання про нові санкції США проти Тегерана, аль-Ансарі зазначив, що ці заходи проти Ірану є односторонніми, і підкреслив, що Катар підтримує посередницькі зусилля для врегулювання конфлікту між двома країнами.

Тим часом міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві заявив, що в переговорах з Іраном щодо врегулювання близькосхідного конфлікту було досягнуто "суттєвого прогресу".

Накві відвідав Тегеран у понеділок разом із начальником штабу армії своєї країни фельдмаршалом Асимом Муніром і заявив, що вони провели "дуже позитивні та продуктивні" переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, зосереджені на конфлікті зі США та "кроках, необхідних для обох сторін для відновлення Ісламабадського меморандуму". Йдеться про Меморандум про взаєморозуміння, підписаний між США та Іраном у червні.

"Ми зберігаємо надію, що цей поштовх допоможе прокласти шлях до подальшого прогресу та тривалого миру в регіоні", — написав Накві у дописі в X.

Міністр закордонних справ Оману Бадр Албусаїді також перебував у Тегерані у вівторок і провів переговори зі своїм іранським колегою Аббасом Аракчі. Обидві країни заявляють, що ведуть переговори щодо управління Ормузькою протокою.