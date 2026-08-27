Населення 37 країн здебільшого позитивно ставиться до ООН - опитування

Напередодні 81-ї сесії Генасамблеї ООН американський дослідницький центр Pew провів опитування у 37 країнах світу про ставлення їхніх громадян до Організації Об'єднаних Націй. Як показали результати, ставлення до ООН на всіх континентах більш позитивне.

Близько 55% респондентів позитивно оцінили ООН. 37% мають негативну думку.

У Канаді, США та більшості європейських країн близько половини або більше дорослих позитивно ставляться до ООН.

Сприятливі до організації також 12 країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, серед яких Індонезія, Таїланд, Філіппіни, Австралія, Південна Корея.

Країни Африки – Кенія, Гана, Нігерія, ПАР - також сприймають ООН здебільшого позитивно.

Найгірший показник у ставленні до ООН продемонстрував Ізраїль, де тільки 18% респондентів позитивно оцінили організацію, тоді як 79% опитаних виявили негативне ставлення.

Негативно ставиться до ООН також більшість опитаних в Японії, Туреччині, Греції, Пакистані.

А от голоси в Іспанії, Мексиці, Чилі та Аргентині майже розділились навпіл щодо ставлення до цієї організації.

Торік в Україні соціологічна група "Рейтинг" провела дослідження "Довіра, реформи та євроінтеграція", де, серед іншого, оцінювали ставлення українців до міжнародних інституцій.

За його результатами, в Україні лише 40% респондентів висловили позитивне ставлення до ООН.

81-ша сесія Генеральної Асамблеї ООН відкриється 8 вересня цього року.



