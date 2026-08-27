У День незалежності Молдови США надіслали вітання, російські дрони порушили повітряний простір країни

Дежсекретар США Марко Рубіо привітав Молдову із 35-тою річницею незалежності країни.

"В час, коли Молдова відзначає 35 років свободи, Сполучені Штати залишаються відданими підтримці суверенітету та незалежності молдовського народу. Цього дня я висловлюю свої найщиріші побажання народу Молдови подальшого миру, процвітання та прогресу", - заявив голова дипломатичного відомства США.

Рубіо наголосив, що за останній рік США та Молдова поглибили співпрацю по низці напрямків, зокрема, "розширили економічні зв'язки, зміцнили безпеку кордонів та разом працювали над сприянням стабільності в регіоні".

Напередодні 27 серпня, вночі російські дрони кілька разів перетнули повітряний простір цієї країни. Президентка Молдови Мая Санду засудила дії Росії і назвала це залякуванням.

"За кілька годин до відзначення Молдовою 35 років незалежності, наш повітряний простір неодноразово порушували російські безпілотники. Я рішуче засуджую це залякування. Молдова стоїть гордо, незалежна та вільна, твердо йдучи шляхом до вступу до ЄС", - заявила глава молдовської держави.

За повідомленням міністерства оборони Молдови у ніч на 27 серпня було зафіксовано 5 несанкціонованих прольотів російських дронів у повітряному просторі країни. Чотири з них прилетіли з території України, один – з Придністров’я. Всі вони недовго перебували в небі над Молдовою, і або зникли з радарів, але повернулись в Україну.

"Відстежити безпілотники допомагали партнери Молдови", - повідомило відомство. Міноборони Молдови наголошує на необхідності посилити захист неба над Молдовою та національної безпеки.

Як повідомляли ЗМІ, на День незалежності Молдову планують відвідати президенти України та Румунії Володимир Зеленський та Нікушор Дан.



