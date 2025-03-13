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Час-Time

Трамп розповів про “дуже серйозні дискусії” між США і РФ. ЧАС-TIME

Трамп розповів про “дуже серйозні дискусії” між США і РФ. ЧАС-TIME
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Трамп розповів про “дуже серйозні дискусії” між США і РФ. ЧАС-TIME

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В ефірі Час-Time. Президент США висловив сподівання, що Росія ухвалить правильне рішення на шляху до припинення війни з Україною. Про це Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсекретарем НАТО Марком Рютте. Питання завершення війни в Україні в четвер в Москві з російськими посадовцями обговорює спеціальний посланник Білого дому Стівен Віткофф. “Довіряй, але перевіряй” - так сенатори США коментують Голосу Америки нинішні перемовини з Росією. “Відповідь Путіна – це тактика”: експерт Пітер Доран аналізує переговори про завершення війни. Життя на окупованих Росією територіях: Кремль стирає українську ідентичність. У будинку для літніх у Харкові американець допомагає ставити стареньких на ноги.

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