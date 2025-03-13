Студія Вашингтон. Прогрес у перемовинах з Україною та РФ - оцінки у США
Сьогодні в Студії Вашингтон. Головне завдання зараз, аби на перемир'я пішла Росія - заявив Дональд Трамп після того, як Україна погодилася на припинення вогню. Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що Москва погодиться на умови США. Прогрес у перемовинах між США, Україною та Росією оцінили американські законодавці.
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