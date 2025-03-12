Трамп прокоментував зустріч в Джидді та перемовини з РФ. ЧАС-TIME

В ефірі Час-TIME. "Великим успіхом" назвав президент США Дональд Трамп результати перемовин між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії. Головне завдання зараз, за словами Трампа, аби на перемир'я погодилася Росія. "Я отримав позитивні повідомлення, але це ще нічого не означає" - заявив президент. Як оцінюють у Вашингтоні й Києві перші кроки у перемовинах про мирне врегулювання, і чого чекати далі. Митні тарифи США щодо Китаю – економічний аналіз.