Трамп прокоментував зустріч в Джидді та перемовини з РФ. ЧАС-TIME
В ефірі Час-TIME. "Великим успіхом" назвав президент США Дональд Трамп результати перемовин між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії. Головне завдання зараз, за словами Трампа, аби на перемир'я погодилася Росія. "Я отримав позитивні повідомлення, але це ще нічого не означає" - заявив президент. Як оцінюють у Вашингтоні й Києві перші кроки у перемовинах про мирне врегулювання, і чого чекати далі. Митні тарифи США щодо Китаю – економічний аналіз.
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