Припинення вогню, відновлення допомоги США: результати перемовин. ЧАС-TIME
В ефір Час -Time. На шляху "стійкого миру": Через прогрес у перемовинах із Україною в Джидді Сполучені Штати негайно відновлюють безпекову допомогу Україні та скасовують паузу в обміні розвідданими. Україна також виявила готовність до пропозиції запровадження 30-денного режиму припинення вогню. Що далі? Реакції на мирні перемовини американських законодавців у Конгресі. ЄС збирає гроші на виготовлення зброї, адже безпека Європи – в руках самих європейців. Представники мексиканьського бізнесу стурбовані невизначеністю, яку спричиняють торговельні війни. Українці на конкурсі NASA. "Порцелянова війна”: український документальний фільм про стійкість і мистецтво.
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