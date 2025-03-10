Брифінг. Переговори у Саудівській Аравії. Чого очікувати

Брифінг Голосу Америки. Американська делегація вирушила на переговори з Україною у Саудівську Аравію. З якими настроями їдуть на зустріч американці та українці. Чого чекати від нового лідера лібералів у Канаді. Президент США Дональд Трамп в п’ятницю створив стратегічний резерв біткоїнів. Що це означає. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 6 вечора за Києвом з понеділка по п’ятницю.