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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Глава УГКЦ коментує слова Папи Римського про Україну

Студія Вашингтон. Глава УГКЦ коментує слова Папи Римського про Україну
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Студія Вашингтон. Глава УГКЦ коментує слова Папи Римського про Україну

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Перший Оскар для України — фільм “20 днів у Маріуполі” визнали найкращою повнометражною документальною стрічкою. Папа Франциск не мав на увазі капітуляцію України, а радше закликав до діалогу і примирення - глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук.

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