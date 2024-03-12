Студія Вашингтон. Глава УГКЦ коментує слова Папи Римського про Україну

Сьогодні в Студії Вашингтон. Перший Оскар для України — фільм “20 днів у Маріуполі” визнали найкращою повнометражною документальною стрічкою. Папа Франциск не мав на увазі капітуляцію України, а радше закликав до діалогу і примирення - глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук.