Час-Time. Перший "Оскар" для України
В ефірі Час- Time. Фільм "20 днів у Маріуполі" визнали найкращою повнометражною документальною стрічкою. Деталі від кореспондентки Голосу Америки у Лос-Анджелесі. Генеральний секретар НАТО: дати президенту Путіну те, що він хоче – це не лише трагедія для українців, а й велика небезпека для Альянсу. Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук прокоментував слова Папи Римського щодо України. Архієпископ Нью-Йорка Тімоті Долан разом зі Святославом Шевчуком провели спільну службу у соборі Святого Патріка у Нью-Йорку. Про що Дональд Трамп говорив з Віктором Орбаном. У Європі понад 90 тисяч військових з усіх країн НАТО проходять найбільші за всю історію Альянсу військові навчання. Генпрокурор Костін прокоментував створення Міжнародного реєстру збитків.
Випуски
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березень 08, 2024
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березень 07, 2024
Час-Time. Промова Байдена перед Конгресом – очікування щодо України
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березень 06, 2024
Час-Time. Результати Супервівторка і їх вплив на Україну
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березень 05, 2024
Час-Time. Вибори у США: Все що треба знати про Супервівторок
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березень 04, 2024
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березень 01, 2024
Час-Time. У Конгресі шукають шляхи проголосувати за допомогу Україні