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Час-Time

Час-Time. Перший "Оскар" для України

Час-Time. Перший "Оскар" для України
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Час-Time. Перший "Оскар" для України

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В ефірі Час- Time. Фільм "20 днів у Маріуполі" визнали найкращою повнометражною документальною стрічкою. Деталі від кореспондентки Голосу Америки у Лос-Анджелесі. Генеральний секретар НАТО: дати президенту Путіну те, що він хоче – це не лише трагедія для українців, а й велика небезпека для Альянсу. Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук прокоментував слова Папи Римського щодо України. Архієпископ Нью-Йорка Тімоті Долан разом зі Святославом Шевчуком провели спільну службу у соборі Святого Патріка у Нью-Йорку. Про що Дональд Трамп говорив з Віктором Орбаном. У Європі понад 90 тисяч військових з усіх країн НАТО проходять найбільші за всю історію Альянсу військові навчання. Генпрокурор Костін прокоментував створення Міжнародного реєстру збитків.

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