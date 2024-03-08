Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Time. США не вклоняться Путіну: промова Байдена вплине на Конгрес?

Час-Time. США не вклоняться Путіну: промова Байдена вплине на Конгрес?
Embed
Час-Time. США не вклоняться Путіну: промова Байдена вплине на Конгрес?

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Time. "Якщо хтось думає, що Путін зупиниться в Україні, то запевняю вас, цього не станеться", – детально про звернення до Конгресу президент США Джо Байден. "Велика підтримка України": український військовий, якого запросили на промову президента США, поділився враженнями. Валерій Залужний – посол України у Сполученому Королівстві. Реакції з Лондона. Україна готує інфраструктуру для F-16. Як найефективніше використовувати ці винищувачі – розповів підполковник ВПС США у відставці Пітер Грінбург. "Бахмутська відьма" – як дві вищі освіти допомагають командирці мінометної батареї "запалювати небо".

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG