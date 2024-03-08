Час-Time. США не вклоняться Путіну: промова Байдена вплине на Конгрес?
В ефірі Час-Time. "Якщо хтось думає, що Путін зупиниться в Україні, то запевняю вас, цього не станеться", – детально про звернення до Конгресу президент США Джо Байден. "Велика підтримка України": український військовий, якого запросили на промову президента США, поділився враженнями. Валерій Залужний – посол України у Сполученому Королівстві. Реакції з Лондона. Україна готує інфраструктуру для F-16. Як найефективніше використовувати ці винищувачі – розповів підполковник ВПС США у відставці Пітер Грінбург. "Бахмутська відьма" – як дві вищі освіти допомагають командирці мінометної батареї "запалювати небо".
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