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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Лондон і Залужний: як реагують у Британії на погодження посла

Брифінг. Лондон і Залужний: як реагують у Британії на погодження посла
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Брифінг. Лондон і Залужний: як реагують у Британії на погодження посла

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Брифінг Голосу Америки. Президент США Джо Байден спробував "пробудити" Конгрес для допомоги Україні у найважливішій промові року. Чи вийшло це у нього? Коментують законодавці та експерти. Президент Зеленський підтвердив, що погодив Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії. Як реагують у Лондоні? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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