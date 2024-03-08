Брифінг. Лондон і Залужний: як реагують у Британії на погодження посла

Брифінг Голосу Америки. Президент США Джо Байден спробував "пробудити" Конгрес для допомоги Україні у найважливішій промові року. Чи вийшло це у нього? Коментують законодавці та експерти. Президент Зеленський підтвердив, що погодив Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії. Як реагують у Лондоні? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.