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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Західні компоненти живлять воєнну машину РФ

Студія Вашингтон. Західні компоненти живлять воєнну машину РФ
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Студія Вашингтон. Західні компоненти живлять воєнну машину РФ

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Сотні американських компонентів знайшли в російських дронах, ракетах та боєприпасах, вилучених на полі бою. Якщо поставки зупинити, зупиниться і російське військове виробництво, вважають аналітики.

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