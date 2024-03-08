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Брифінг Голосу Америки

Промова Джо Байдена в Конгресі США: "Про стан держави". Наживо

Промова Джо Байдена в Конгресі США: "Про стан держави". Наживо
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Промова Джо Байдена в Конгресі США: "Про стан держави". Наживо

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Президент Джо Байден виступає із промовою "Про стан держави" перед Конгресом США. Дивіться наживо з перекладом українською в ефірі спецвипуску Голосу Америки. Також в ефірі: включення наших кореспондентів з Конгресу та Білого Дому та трансляція відповіді Республіканської партії. Початок трансляції: 7 березня, 20:45 за Вашингтоном – 8 березня, 3:45 за Києвом. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. Підписуйтесь на сторінки Голосу Америки Українською в соцмережах! Синхронний переклад надається з метою загального розуміння і не є дослівним.

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