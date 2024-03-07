Час-Time. Промова Байдена перед Конгресом – очікування щодо України
В ефірі Час-Time. Очікування від звернення президента Байдена до Конгресу на тлі війни в Україні. Серед гостей буде поранений український ветеран. Не з пральних машин. Звідки Росія отримує мікрочипи для зброї? Діти з Маріуполя, визволені з депортації, розповіли свої історії у США. Жителька Запорізької області 96-річна Стефанія Капровська вдруге залишилась без дому через російський терор.
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