Брифінг.Чи зможе Байден переконати Конгрес ухвалити допомогу Україні?

Брифінг Голосу Америки. Про що говоритиме Байден протягом щорічного звернення президента до Конгресу? Чи зможе він переконати законодавців ухвалити допомогу для України? І як перекрити Росії доступ до західних компонентів? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.