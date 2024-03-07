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Брифінг Голосу Америки

Брифінг.Чи зможе Байден переконати Конгрес ухвалити допомогу Україні?

Брифінг.Чи зможе Байден переконати Конгрес ухвалити допомогу Україні?
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Брифінг.Чи зможе Байден переконати Конгрес ухвалити допомогу Україні?

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Брифінг Голосу Америки. Про що говоритиме Байден протягом щорічного звернення президента до Конгресу? Чи зможе він переконати законодавців ухвалити допомогу для України? І як перекрити Росії доступ до західних компонентів? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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