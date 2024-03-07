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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Супервівторок. Байден і Трамп - лідери. Що далі

Студія Вашингтон. Супервівторок. Байден і Трамп - лідери. Що далі
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Студія Вашингтон. Супервівторок. Байден і Трамп - лідери. Що далі

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Джо Байден та Дональд Трамп перемогли майже у всіх штатах на внутрішньопартійних виборах за номінацію кандидата у президенти від Демократичної та Республіканської партій. Ніккі Гейлі привітала Дональда Трампа з перемогою, але не підтримала його кандидатуру, заявивши, що йому треба буде заслужити голоси її виборців. Як прореагував на це Дональд Трамп? Що почули від президента Байдена за результатами супервівторка?

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