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Час-Time

Час-Time. Результати Супервівторка і їх вплив на Україну

Час-Time. Результати Супервівторка і їх вплив на Україну
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Час-Time. Результати Супервівторка і їх вплив на Україну

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В ефірі Час-Time. Супервівторок. Перемога Байдена та Трампа: вплив на президентську кампанію. Нікі Гейлі зійшла з дистанції, за кого голосуватимуть її прихильники. Олена Зеленська відхилила запрошення до Конгресу США на промову президента про стан держави. Реакція Білого дому. У Нью-Йорку митці показали українську «Капсулу часу». Англійська з носієм безплатно: можливості для українців.

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