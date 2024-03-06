Час-Time. Результати Супервівторка і їх вплив на Україну

В ефірі Час-Time. Супервівторок. Перемога Байдена та Трампа: вплив на президентську кампанію. Нікі Гейлі зійшла з дистанції, за кого голосуватимуть її прихильники. Олена Зеленська відхилила запрошення до Конгресу США на промову президента про стан держави. Реакція Білого дому. У Нью-Йорку митці показали українську «Капсулу часу». Англійська з носієм безплатно: можливості для українців.