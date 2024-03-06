Брифінг. Ніккі Гейлі оголосила про завершення своєї кампанії: що далі?

Брифінг Голосу Америки. Ніккі Гейлі оголосила про закінчення своєї президентської кампанії - що далі? Макрон заявив, що європейцям важливо "не бути боягузами" - що означає ця заява, і як на неї реагують? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.