Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Ніккі Гейлі оголосила про завершення своєї кампанії: що далі?

Брифінг. Ніккі Гейлі оголосила про завершення своєї кампанії: що далі?
Embed
Брифінг. Ніккі Гейлі оголосила про завершення своєї кампанії: що далі?

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки. Ніккі Гейлі оголосила про закінчення своєї президентської кампанії - що далі? Макрон заявив, що європейцям важливо "не бути боягузами" - що означає ця заява, і як на неї реагують? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG