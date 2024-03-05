Брифінг. Реакція на потоплення "Сергія Котова", Супервівторок у США
Брифінг Голосу Америки. Як західні ЗМІ відреагували на потоплення корабля "Сергій Котов"? Чи стане Дональд Трамп єдиним номінантом Республіканської партії? І чого стосується рішення Верховного суду США щодо Трампа? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.
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