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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Реакція на потоплення "Сергія Котова", Супервівторок у США

Брифінг. Реакція на потоплення "Сергія Котова", Супервівторок у США
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Брифінг. Реакція на потоплення "Сергія Котова", Супервівторок у США

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Брифінг Голосу Америки. Як західні ЗМІ відреагували на потоплення корабля "Сергій Котов"? Чи стане Дональд Трамп єдиним номінантом Республіканської партії? І чого стосується рішення Верховного суду США щодо Трампа? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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