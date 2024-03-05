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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Праймеріз у США. Рішення Верховного Суду щодо Трампа

Студія Вашингтон. Праймеріз у США. Рішення Верховного Суду щодо Трампа
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Студія Вашингтон. Праймеріз у США. Рішення Верховного Суду щодо Трампа

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Верховний Суд США прийняв рішення на користь Дональда Трампа, заборонивши штатам дискваліфікувати кандидатів на федеральні посади й скасувавши рішення штату Колорадо від 19 грудня про виключення Трампа з внутрішньопартійних виборів Республіканської партії штату.

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