Студія Вашингтон. Праймеріз у США. Рішення Верховного Суду щодо Трампа
Сьогодні в Студії Вашингтон. Верховний Суд США прийняв рішення на користь Дональда Трампа, заборонивши штатам дискваліфікувати кандидатів на федеральні посади й скасувавши рішення штату Колорадо від 19 грудня про виключення Трампа з внутрішньопартійних виборів Республіканської партії штату.
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