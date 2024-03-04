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Час-Time

Час-Time. Верховний Суд ухвалив рішення щодо участі Трампа у виборах

Час-Time. Верховний Суд ухвалив рішення щодо участі Трампа у виборах
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Час-Time. Верховний Суд ухвалив рішення щодо участі Трампа у виборах

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В ефірі Час-Time. Верховний Суд США прийняв рішення на користь Дональда Трампа, заборонивши штатам дискваліфікувати кандидатів на федеральні посади й скасувавши рішення штату Колорадо від 19 грудня про виключення Трампа з внутрішньопартійних виборів Республіканської партії штату. Витік інформації щодо ракет Таурус: як стався витік, які можливі наслідки та як реагують союзники України. “Постачаємо Україні все що ми можемо”, – представник Греції в Україні. Льотні комбінезони західних пілотів рятують життя українських льотчиків.

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