Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Міністр оборони Німеччини звинуватив Росію в інформвійні

Брифінг. Міністр оборони Німеччини звинуватив Росію в інформвійні
Embed
Брифінг. Міністр оборони Німеччини звинуватив Росію в інформвійні

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки. Рішення Верховного суду США щодо участі Трампа у виборах. Інформаційна операція Росії проти Німеччини. Реінтеграція українських ветеранів та використання досвіду США. Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG