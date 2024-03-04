Брифінг. Міністр оборони Німеччини звинуватив Росію в інформвійні
Брифінг Голосу Америки. Рішення Верховного суду США щодо участі Трампа у виборах. Інформаційна операція Росії проти Німеччини. Реінтеграція українських ветеранів та використання досвіду США. Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.
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березень 01, 2024
Брифінг. Шлях допомогти Україні в обхід спікера Майка Джонсона
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лютий 26, 2024
Брифінг. Камерон закликає продовжувати підтримку України
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лютий 23, 2024
Брифінг. Байден вимагає дій від Конгресу у річницю війни