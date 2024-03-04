Брифінг. Міністр оборони Німеччини звинуватив Росію в інформвійні

Брифінг Голосу Америки. Рішення Верховного суду США щодо участі Трампа у виборах. Інформаційна операція Росії проти Німеччини. Реінтеграція українських ветеранів та використання досвіду США. Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.