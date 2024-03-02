Студія Вашингтон. Конгрес шукає рішення для України в обхід спікера

Сьогодні в Студії Вашингтон. Законодавці у Палаті Представників працюють над альтернативними шляхами винести на голосування законопроєкт про фінансування допомоги Україні, в обхід спікера. Чи вдасться Палаті Представників пришвидшити схвалення законопроєкту через спеціальні петиції, і як коментують законодавці обох партій перспективи погодження допомоги Україні у березні.