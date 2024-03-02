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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Конгрес шукає рішення для України в обхід спікера

Студія Вашингтон. Конгрес шукає рішення для України в обхід спікера
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Студія Вашингтон. Конгрес шукає рішення для України в обхід спікера

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Законодавці у Палаті Представників працюють над альтернативними шляхами винести на голосування законопроєкт про фінансування допомоги Україні, в обхід спікера. Чи вдасться Палаті Представників пришвидшити схвалення законопроєкту через спеціальні петиції, і як коментують законодавці обох партій перспективи погодження допомоги Україні у березні.

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