Час-Time. У Конгресі шукають шляхи проголосувати за допомогу Україні

В ефірі Час-Time. Законодавці у Палаті Представників працюють над альтернативними шляхами винести на голосування законопроєкт про фінансування допомоги Україні, в обхід спікера. За словами міністра оборони США часів Барака Обами й ексглава ЦРУ Леона Панетти, у Конгресі є двопартійна підтримка фінансування допомоги України. Через війну уряд України призупинив процес усиновлення дітей іноземними громадянами. Світлана Пристинська та Володимир Петрунів познайомилися в Колорадо з родиною, яка удочерила українську сироту ще до війни, та поспілкувалась з родиною у Джорджії, яка не встигла закінчити процес усиновлення. Мати загиблого в Україні американського військового закликає Конгресменів не баритися з допомогою. "Нарешті ти вдома" - пакунки з таким написом готують для визволених із полону захисників волонтерки Асоціації родин Азовсталі.