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Час-Time

Час-Time.У Конгресі шукають шлях схвалити допомогу Україні без спікера

Час-Time.У Конгресі шукають шлях схвалити допомогу Україні без спікера
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Час-Time.У Конгресі шукають шлях схвалити допомогу Україні без спікера

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В ефірі Час-Time. Спікер Джонсон відтерміновує розгляд законопроєкту про допомогу Україні. У Палаті представників розглядають альтернативний варіант - винести допомогу Україні на голосування в обхід спікера Майка Джонсона. Активісти української діаспори та небайдужі американці посилюють протести під Конгресом. «Західні партнери мають змінити підхід у допомозі Україні», – Інтерв’ю із міністром закордонних справ Литви Ґабріеліусом Ландсберґісом. Історія про шлях від нацзбірної до нацгвардії відомого екс-футболіста Владислава Ващука.

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