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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Чи є план "Б" підтримки України, поки Конгрес зволікає?

Брифінг. Чи є план "Б" підтримки України, поки Конгрес зволікає?
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Брифінг. Чи є план "Б" підтримки України, поки Конгрес зволікає?

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Брифінг Голосу Америки. Спікер Палати представників відмовляється виносити законопроект про допомогу Україні, допоки Вашингтон не вирішить "питання кордону". Чи є запасний план в адміністрації Байдена? Включення із Пентагону. Активісти української діаспори та небайдужі американці посилюють протести під Конгресом. Діти із Маріуполя, які пережили жахи депортації в Росію, розповідають американцям про свій досвід. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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