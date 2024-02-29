Брифінг. Чи є план "Б" підтримки України, поки Конгрес зволікає?

Брифінг Голосу Америки. Спікер Палати представників відмовляється виносити законопроект про допомогу Україні, допоки Вашингтон не вирішить "питання кордону". Чи є запасний план в адміністрації Байдена? Включення із Пентагону. Активісти української діаспори та небайдужі американці посилюють протести під Конгресом. Діти із Маріуполя, які пережили жахи депортації в Росію, розповідають американцям про свій досвід. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.