Час-Time. Макконнелл залишає роль лідера республіканців в Сенаті

В ефірі Час-Time. Мітч Макконнелл оголосив, що залишає роль лідера республіканців в Сенаті у листопаді. Чи варто очікувати на голосування у Конгресі за допомогу Україні найближчим часом? Скільки насправді триває війна Росії проти України – думки істориків. Шлях від нацзбірної до нацгвардії відомого екс-футболіста Владислава Ващука. У США зняли документальний фільм про один із найвідоміших українських ресторанів «Веселка» у Нью-Йорку. Голос Америки зустрівся з громадянами США, Великої Британії та Данії, щоб дізнатися, чому вони залишаються в Україні під час війни.