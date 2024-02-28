Студія Вашингтон. Чи зміг Байден переконати представників Конгресу

Сьогодні в Студії Вашингтон. Питанню продовження підтримки України була присвячена зустріч у Білому домі. На запрошення президента США Джо Байдена туди прибули четверо демократів і республіканців - лідерів обох палат Конгресу. Чи вдалось донести цю думку - про нагальність допомоги Україні - до спікера Палати представників республіканця Майка Джонсона та чого очікувати далі?