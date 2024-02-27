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Час-Time

Час-Time. Байден та лідери Конгресу обговорили допомогу Україні

Час-Time. Байден та лідери Конгресу обговорили допомогу Україні
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Час-Time. Байден та лідери Конгресу обговорили допомогу Україні

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В ефірі Час-Time. У Білому домі заавершилася зустріч між президентом США Джо Байденом і лідерами Конгресу - щодо України. Нові заяви в Пентагоні та Держдепі США про підтримку України. Що означають заяви Макрона про надсилання військ в Україну. Автомайдан на підтримку України пройшов у Лос-Анджелесі. Повернувся з Данії обороняти Батьківщину: історія Андрія Одаренка.

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