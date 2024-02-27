Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон.Військова допомога Україні: інтерв’ю з Сабріною Сінгх

Студія Вашингтон.Військова допомога Україні: інтерв’ю з Сабріною Сінгх
Embed
Студія Вашингтон.Військова допомога Україні: інтерв’ю з Сабріною Сінгх

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Законопроєкт про фінансування допомоги Україні отримає двопартійну підтримку у Палаті представників Конгресу, якщо буде винесений на голосування - речниця Білого дому. Причини втрати Авдіївки, фінансування допомоги Україні, навчання українців: інтерв’ю з заступницею речника Пентагону.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG