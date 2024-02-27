Студія Вашингтон.Військова допомога Україні: інтерв’ю з Сабріною Сінгх

Сьогодні в Студії Вашингтон. Законопроєкт про фінансування допомоги Україні отримає двопартійну підтримку у Палаті представників Конгресу, якщо буде винесений на голосування - речниця Білого дому. Причини втрати Авдіївки, фінансування допомоги Україні, навчання українців: інтерв’ю з заступницею речника Пентагону.