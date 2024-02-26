Час-Time. Акції на підтримку України пройшли в десятках міст США

В ефірі Час-Time. Законопроєкт про фінансування допомоги Україні отримає двопартійну підтримку у Палаті представників Конгресу, якщо буде винесений на голосування - речниця Білого дому. Причини втрати Авдіївки, фінансування допомоги Україні, навчання українців: інтерв’ю з заступницею речника Пентагону. США занепокоєні постачанням північнокорейської зброї для Росії - речник Держдепу. До других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну у десятках американських міст пройшли акції пам'яті й солідарності. Дмитро Кулеба: Україна планує і надалі підписувати двосторонні угоди про гарантії безпеки із країнами світу, але вони не є альтернативою вступу до НАТО. Дональд Трамп здобув перемогу на республіканських праймеріз у Південній Кароліні. Наскільки важливим для виборців у цьому штаті є питання підтримки України: репортаж.