Брифінг. Камерон закликає продовжувати підтримку України

Брифінг Голосу Америки. Байден скликає лідерів Конгресу, щоб закликати ухвалити допомогу Україні. Протести на річницю повномасштабної війни Росії. Дональд Трамп переміг на праймеріз республіканської партії у Південній Кароліні. Велика Британія відстоює інтереси України й на дипломатичному фронті. В Парижі європейські лідери проводять зустріч, присвячену посиленню підтримки України. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.