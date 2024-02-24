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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Трамп проти Гейлі у Південній Кароліні

Студія Вашингтон. Трамп проти Гейлі у Південній Кароліні
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Студія Вашингтон. Трамп проти Гейлі у Південній Кароліні

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Президентська кампанія у США - у самому розпалі. У суботу 24 лютого республіканці Південної Кароліни обиратимуть свого кандидата у президенти. Наразі колишній президент США Дональд Трамп зберігає лідерство. Чи зможе Ніккі Гейлі змінити динаміку і скоротити відставання у своєму рідному штаті. У другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент США Джо Байден закликав Конгрес негайно схвалити допомогу Україні. Підсумовуючи два роки російсько-української війни, він наголосив на хоробрості українців, провалах Путіна і на критичній необхідності безперервної підтримки США та союзників.

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