Студія Вашингтон. Трамп проти Гейлі у Південній Кароліні

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президентська кампанія у США - у самому розпалі. У суботу 24 лютого республіканці Південної Кароліни обиратимуть свого кандидата у президенти. Наразі колишній президент США Дональд Трамп зберігає лідерство. Чи зможе Ніккі Гейлі змінити динаміку і скоротити відставання у своєму рідному штаті. У другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент США Джо Байден закликав Конгрес негайно схвалити допомогу Україні. Підсумовуючи два роки російсько-української війни, він наголосив на хоробрості українців, провалах Путіна і на критичній необхідності безперервної підтримки США та союзників.