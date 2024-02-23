Час-Time. “Пекельні” санкції проти Росії у другу річницю війни

В ефірі Час-Time. “Америка може довести, що на американців можна покластися” — Байден закликав Конгрес негайно схвалити допомогу Україні у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії. Генасамблея ООН, присвячена окупованим територіям України, — які заяви пролунали на полях заходу. Сполучені Штати оголосили понад півтисячі нових санкцій проти Росії. Росія пішла у власний контрнаступ — які уроки війни треба засвоїти, щоб ефективно протидіяти російський агресії на третій рік повномасштабного вторгнення. "Пісні свободи" — Документальний фільм Голосу Америки про співачку Джамалу.