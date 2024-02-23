Угорщина остання в НАТО ратифікує членство Швеції 26 лютого, обіцяє Орбан, не пояснюючи затягування

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан сказав, що парламент Угорщини, в якому переважає його урядова партія Фідес, нарешті ратифікує членство в НАТО Швеції.

“У понеділок (26 лютого) угорський парламент поставить останню печатку”, - пообіцяв Орбан в інтерв’ю угорському радіо, готуючись 23 лютого зустрічати в Будапешті шведського прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона.

Угорщина виявилася останньою країною НАТО в процесі ратифікації членства Швеції в альянсі після того, як більшість союзників зробили це ще влітку 2022 року.

Набагато пізніше за інших ратифікувала вступ Швеції і Фінляндії також Туреччина, яка вимагала зокрема, щоб ті країни жорсткіше діяли проти осіб та організацій, зокрема курдських, які Анкара називає терористичними.

Уряд Віктора Орбана та його соратники прямо не пояснювали, чому вони понад півтора року відкладали ратифікації членства і Фінляндії, і Швеції.

Але близькі до угорського уряду політики гучно натякали на невдоволення тим, що шведські та інші представники в установах Європейського Союзу дозволяли собі критикувати угорську владу.

Європейський парламент став місцем, де лунали звинувачення, що політика угорської влади суперечить засадничим принципам ЄС, і Європейська комісія покарала Будапешт, затримавши мільярдні європейські субсидії для Угорщини.

Після того, як Туреччина ратифікувала членство Фінляндії у березні 2023 року і членство Швеції у січні 2024 року, Віктор Орбан та інші угорські посадовці наголошували, що шведський прем’єр-міністр повинен приїхати до Будапешта.

Угорські представники наполягали, що приїзд шведського керівника потрібен для, як вони стверджували, розбудови довіри до Швеції.

Віктор Орбан також заявив, що під час візиту Ульфа Крістерссона будуть підписані угоди про співпрацю Угорщини та Швеції зокрема в галузі оборонної промисловості.

Дати ратифікації членства в НАТО Фінляндії і Швеції за даними Парламентської асамблеї НАТО:

☑️ Канада - 5 липня 2022

☑️ Ісландія - 5 липня 2022

☑️ Норвегія - 5 липня 2022

☑️ Данія - 5 липня 2022

☑️ Естонія - 6 липня 2022

☑️ Велика Британія - 6 липня 2022

☑️ Албанія - 7 липня 2022

☑️ Німеччина - 8 липня 2022

☑️ Нідерланди - 12 липня 2022

☑️ Люксембург - 12 липня 2022

☑️ Болгарія - 13 липня 2022

☑️ Латвія - 14 липня 2022

☑️ Словенія - 14 липня 2022

☑️ Хорватія - 15 липня 2022

☑️ Польща - 20 липня 2022

☑️ Литва - 20 липня 2022

☑️ Бельгія - 20 липня 2022

☑️ Румунія - 21 липня 2022

☑️ Північна Македонія - 27 липня 2022

☑️ Чорногорія - 28 липня 2022

☑️ Франція - 2 серпня 2022

☑️ Італія - 3 серпня 2022

☑️ США - 3 серпня 2022

☑️ Чехія - 27 серпня 2022

☑️ Греція - 15 вересня 2022

☑️ Португалія - 16 вересня 2022

☑️ Іспанія 21 вересня 2022

☑️ Словаччина - 27 вересня 2022

☑️ Угорщина - 27 березня 2023 (Фінляндія)

☑️ Туреччина - 30 березня 2023 (Фінляндія) - 23 січня 2024 (Швеція)

Очікується: Угорщина (Швеція)