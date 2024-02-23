Студія Вашингтон. США готові піти далі, якщо Іран продасть ракети РФ
Сьогодні у Студії Вашингтон. Білий дім: Затримки Конгресу зі схваленням допомоги Україні вже використовує на свою користь Путін. Проект «Республіканці за Україну» розпочинає велику рекламну кампанію із метою закликати конгресменів-республіканців у Палаті представників приєднатися до винесення на голосування законопроєкту про фінансування допомоги Україні в обхід спікера Майка Джонсона.
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