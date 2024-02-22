Брифінг. Коли почалася і як закінчиться російсько-українська війна?

Брифінг Голосу Америки. "Республіканці за Україну" запускають рекламну кампанію, аби спонукати законодавців винести на голосування допомогу Україні в обхід спікера Палати Представників Майка Джонсона. Чи є в Адміністрації Байдена стратегія і кінцева мета підтримки України? Коли почалася війна Росії проти України, і коли та як вона може закінчитися? Коментують три відомі історики. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.