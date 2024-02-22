Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Очі всього світу — на Конгресі — Держдеп

Студія Вашингтон. Очі всього світу — на Конгресі — Держдеп
Embed
Студія Вашингтон. Очі всього світу — на Конгресі — Держдеп

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Коментуючи ситуацію із затримкою допомоги, речник Держдепу Меттью Міллер заявив: за відповіддю Конгресу спостерігає увесь світ. Мирослава Гонгадзе розпитала в посолки США в Україні, як вона пояснює затримку із допомогою від США і чи перемога України - також в національних інтересах Америки.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG