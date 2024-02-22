Студія Вашингтон. Очі всього світу — на Конгресі — Держдеп
Сьогодні в Студії Вашингтон. Коментуючи ситуацію із затримкою допомоги, речник Держдепу Меттью Міллер заявив: за відповіддю Конгресу спостерігає увесь світ. Мирослава Гонгадзе розпитала в посолки США в Україні, як вона пояснює затримку із допомогою від США і чи перемога України - також в національних інтересах Америки.
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