Студія Вашингтон. Очі всього світу — на Конгресі — Держдеп

Сьогодні в Студії Вашингтон. Коментуючи ситуацію із затримкою допомоги, речник Держдепу Меттью Міллер заявив: за відповіддю Конгресу спостерігає увесь світ. Мирослава Гонгадзе розпитала в посолки США в Україні, як вона пояснює затримку із допомогою від США і чи перемога України - також в національних інтересах Америки.