Час-Time. Чиновники про шанси погодити допомогу Україні
В ефірі Час-Time. Метью Міллер, Браян Фітцпатрік та інші американські чиновники про допомогу Україні. США проводить обширний нагляд за наданням допомоги Україні - посолка США. Ізраїльський десантник про участь у війні в Україні. "Радянська влада називала їх німецькими шпигунами, російська називає американськими". Єленський про переслідування українських протестантів. Мистецтво про непереможну силу жінки - виставка в Нью-Йорку.
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