Блінкен та Лавров візьмуть участь в саміті G20, де говоритимуть про Україну, Газу

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров візьмуть участь в першій у цьому році зустрічі G20 високого рівня в Ріо-де-Жанейро. А от Ван Ї з Китаю не планує там бути.

У світі, який роздирають конфлікти та розбіжності, Бразилія, яка в грудні перебрала головування у G20 від Індії, сподівається, що зустріч виправдає очікування озвучені президентом Луїсом Ігнасіо Лулою да Сілва і стане "форумом, який має найбільшу здатність позитивно впливати на міжнародний порядок денний".

Але прагнення Лули зробити G20 місцем для пошуку спільної мови наразились на критику в неділю, коли він розпалив дипломатичну суперечку, звинувативши Ізраїль у "геноциді" і порівнявши його військову кампанію в Секторі Гази з Голокостом.

Ці коментарі викликали обурення в Ізраїлі, який оголосив його "персоною нон ґрата", і можуть затьмарити спроби деескалації конфлікту через G20.

"Якщо Лула уявляв, що збирається запропонувати мирні резолюції щодо Ізраїлю чи України, це просто скасовано", — сказав AFP спеціаліст з міжнародних відносин Ігор Лучена.

Понад чотири місяці після того, як війна в Газі почалася безпрецедентним нападом бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, який пообіцяв знищити ісламістське угруповання у відповідь, ознак прогресу мирного процесу небагато.

На нову резолюцію Ради Безпеки ООН про припинення вогню у вівторок наклали вето Сполучені Штати, які заявили, що текст поставить під загрозу поточні переговори, зокрема щодо звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом.

Подібним же негативним є прогноз і щодо війни Росії в Україні, яка також розділила членів G20. Незважаючи на те, що західні країни закликали групу засудити вторгнення президента Володимира Путіна, останній саміт G20, який відбувся у Нью-Делі у вересні, завершився м’якою заявою, у якій засуджувалося застосування сили, але прямо про Росію не йшлося. Росія підтримує дружні зв’язки з такими членами G20, як Індія та Бразилія.

Підкреслюючи тупикову ситуацію G20, група провідних економік G7 — союзники України Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати — проведуть власну віртуальну зустріч у суботу, у другу річницю вторгнення Росії.

Заходи із врегулювання конфліктів

Зустріч G20 відкриється сесією, присвяченою "вирішенню міжнародної напруженості".

У четвер міністри обговорять реформу глобального управління – улюблене питання для Бразилії, яка прагне більшого голосу для глобального півдня в таких установах, як ООН, МВФ і Світовий банк.

"Кількість і серйозність конфліктів повернулися до рівня холодної війни. Це додає гостроти проблемі", - сказав головний дипломат Бразилії на політичних переговорах G20 Маурісіо Ліріо.

"Ми повинні адаптувати міжнародну систему, щоб запобігти новим конфліктам", - сказав він журналістам у вівторок. - Зараз ми просто гасимо пожежі".

Бразилія також хоче використати своє головування у G20 для боротьби з бідністю та зміною клімату. На полях зустрічі також буде місце для двосторонніх зустрічей, хоча зустріч Блінкена і Лаврова виглядає малоймовірною, враховуючи напругу через смерть лідера російської опозиції Олексія Навального у в’язниці в п’ятницю. Востаннє Блінкен і Лавров особисто зустрічалися на зустрічі G20 в Індії в березні 2023 року.

Рік виборів

Група 20, заснована в 1999 році, об’єднує більшість найбільших економік світу. Спочатку це був економічний форум, але все більше група приділяє увагу міжнародній політиці.

Але перспективи значного прогресу в групі невизначені. Цього року відбудуться вибори приблизно в 50 країнах, включаючи ключових членів G20, таких як Сполучені Штати та Росія, сказав Лусена.

"Досягти великих домовленостей важко, - сказав він. - Це несприятливе середовище для вирішення конфліктів".

Джерело в бразильському уряді повідомило, що після недавньої боротьби G20 за досягнення консенсусу, господарі відмовилися від вимоги, щоб кожна зустріч створювала видавала спільну заяву - за винятком щорічного саміту лідерів, запланованого на листопад у Ріо.