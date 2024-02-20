Час-Time. Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні – заява США

В ефірі Час-Time. У десяту річницю посли західних країн вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні разом із президентом України Зеленським. Сполучені Штати підтримували боротьбу українців за свободу десять років тому і продовжують це робити тепер. США готують нові санкції проти Росії у відповідь на смерть Навального на тлі чергових доказів жорстокості режиму Путіна в українській Авдіївці. Хотів лишитися жити в Україні: На Донеччині загинув 24-річний уродженець Техасу Далтон Медлін, який воював проти росіян. Мільйонер Говард Баффет зі сльозами про Україну. Поїздки на фронт і реакція Воррена Баффета. Держдеп США: Депортованих Росією українських дітей вчать, що України не існує - Інтервʼю. Це війна на виснаження: Росія намагається дискредитувати засідання Радбезу.