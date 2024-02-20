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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Фільм Голосу Америки про Джамалу

Брифінг. Фільм Голосу Америки про Джамалу
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Брифінг. Фільм Голосу Америки про Джамалу

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Брифінг Голосу Америки. Байден переконаний, що США нададуть фінансування для України. Соцопитування: 74% американців вважають війну Росії проти України важливою для національних інтересів. Держдеп про розслідування воєнних злочинів. Інтервʼю з Джамалою про фільм Голосу Америки. Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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