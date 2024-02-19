Час-Time. Вихід ЗСУ з Авдіївки. Реакції, експертна оцінка

В ефірі Час-Time. Джо Байден заявив, що готовий обговорити законопроект про допомогу Україні та іншим партнерам зі спікером Палати представників Майком Джонсоном - якщо тому "є що сказати". Занепокоєння про відсутність допомоги зі США лунали також на Мюнхенській безпековій конференції: підсумки. Західні ЗМІ та оглядачі погоджуються, що однією з причин відходу українських сил з Авдіївки стала нестача боєприпасів і затримки з поставками західної допомоги. Як Україна опинилася у такій ситуації та як її виправити – пояснює військовий оглядач Філіп Карбер. Українські льотчики творять дива на полі бою щодня. Розмова з командиром Старокостянтинівського гарнізону Євгеном Булациком про виклики перед українськими повітряними силами. Українці з діаспори у США переконують конгресменів голосувати за пакет допомоги для Києва.