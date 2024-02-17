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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон.Байден емоційно закликав підтримати Україну

Студія Вашингтон.Байден емоційно закликав підтримати Україну
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Студія Вашингтон.Байден емоційно закликав підтримати Україну

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден під час виступу у Білому домі 16 лютого заявив, що США повинні забезпечити фінансування для України, щоб вона могла продовжувати захищатися від жорстоких атак та воєнних злочинів Росії. Конгресмени, які виступають за підтримку України закликали спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про підтримку України, Ізраїлю та Тайваню

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