Час-Time. Обурливо — Байден про не ухвалення допомоги для України

В ефірі Час-Time. Джо Байден під час виступу у Білому домі заявив, що США повинні були забезпечити фінансування для України. Конгресмени, які виступають за підтримку України закликали спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про підтримку України, Ізраїлю та Тайваню. Лідери країн, дипломати та фахівці з міжнародної безпеки на конференції в Мюнхені обговорюють безпекову ситуацію у світі. Смерть російського опозиціонера Навального — реакція Заходу. Білий дім підтвердив, що Росія розробляє протисупутникову зброю. Дитячий будинок домашнього типу в евакуації — про що мріють та як живуть його вихованці.