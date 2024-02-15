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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Розбіжності щодо допомоги Україні в Конгресі. Деталі

Студія Вашингтон. Розбіжності щодо допомоги Україні в Конгресі. Деталі
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Студія Вашингтон. Розбіжності щодо допомоги Україні в Конгресі. Деталі

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван ще раз закликав законодавців у Палаті Представників без зволікань проголосувати за законопроєкт, яким передбачена допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню. А спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не має найближчих планів винести на голосування цю версію законопроєкту.

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