Студія Вашингтон. Розбіжності щодо допомоги Україні в Конгресі. Деталі

Сьогодні в Студії Вашингтон. Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван ще раз закликав законодавців у Палаті Представників без зволікань проголосувати за законопроєкт, яким передбачена допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню. А спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не має найближчих планів винести на голосування цю версію законопроєкту.