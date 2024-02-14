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Час-Time

Час-Time. Знищення “Цезаря Кунікова”. Ситуація щодо допомоги Україні

Час-Time. Знищення “Цезаря Кунікова”. Ситуація щодо допомоги Україні
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Час-Time. Знищення “Цезаря Кунікова”. Ситуація щодо допомоги Україні

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В ефірі Час-Time. Законопроєкт про допомогу Україні: думки з Конгресу й Білого Дому. 19-е засідання “Рамштайну”. Чого очікувати Україні. Знищення "Цезаря Кунікова": деталі й реакція Заходу. "Це стратегічний ефект з дуже тактичною зброєю". Інтерв’ю з відставним контрадміралом ВМС США Джо Дігуардо. Ситуація на Чорному морі. Детально про позицію Туреччини. Як українські сім'ї зберігають стосунки на відстані в час війни.

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